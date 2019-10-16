مدرب أخضر الصالات : خماسية قطر ستكون حافزًا لمواصلة المشوار
مطالبًا اللاعبين بالتركيز على مباراة لبنان

مدرب أخضر الصالات : خماسية قطر ستكون حافزًا لمواصلة المشوار

2019/10/16
الساعة 7:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني الإسباني لويس فونسيكا إعجابه بالمستوى الذي قدمه المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات خلال مباراة قطر اليوم في بداية مشوار الأخضر بتصفيات غرب القارة المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وأعرب فونسيكا عن سعادته بالفوز الكبير، وقال: “قدمنا مستوى جيدًا خلال المباراة، وتوجنا ذلك بالفوز الذي بلا شك سيكون حافزًا كبيرًا لمواصلة المشوار”.

وطالب فونسيكا لاعبيه بنسيان مباراة قطر وفتح ملف مواجهة يوم الجمعة أمام منتخب لبنان، والذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى النهائيات لما يمتلكه من عناصر مميزة وخبرة كبيرة من لعبة كرة قدم الصالات.

ولعب أخضر الصالات ضد نظيره القطري اليوم، على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ونجح في الفوز بنتيجة 5/2، وظهر لاعبو المنتخب الوطني بمستوى مميز.

وسجل خماسية أخضر الصالات في قطر كل من؛ نواف العروان وعبدالإله العتيبي هدفين لكل منهما، بالإضافة إلى جوهر جماح.


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