مدرب الاتفاق: سنهزم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الوطني خالد العطوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، إن فريقه سيدخل مباراة الهلال في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

وتحدث خالد العطوي قبل المباراة قائلًا: نعلم جيدًا بأن الهلال هو أفضل الفرق بالدوري ويملك عناصر محلية ومحترفة مميزة ودائمًا يُنافس على جميع البطولات.

وتابع مدرب الاتفاق: هدفنا الحصول على النقاط الثلاث أمام الهلال وتحقيق مستوى مميز.

وتُقام مباراة الهلال والاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الخامس من أكتوبر الجاري.

وكشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة كل من الحارس عبدالله المعيوف ولاعب الوسط محمد كنو.

وذكر بيان لنادي الهلال عبر حسابه في تويتر أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت تعرض اللاعب محمد كنو لإصابة في الحوض، كما سيتم تحديد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف تعرضه لالتواء في مفصل القدم وسوف تتحدد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.