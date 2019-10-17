مدرب الفتح: لدي خطة للنهوض وإنقاذ الفريق

المواطن -واس

قال المدير الفني لفريق الفتح لكرة القدم البلجيكي يانييك فيريرا : إنه يعي جيدًا المرحلة السابقة التي مر بها الفريق الأول، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا كبيرًا من الجميع للوصول للأهداف المرجوة.

وأضاف فيريرا في تصريحات الخميس قبيل مواجهة العدالة المقررة الجمعة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم أنه عمل منذ الدقائق الأولى له مع الفريق على تخطي تلك المرحلة السلبية التي عاشها اللاعبون.

وحول تقييمه لأداء اللاعبين، علّق المدير الفني قائلًا: “لمست جدية اللاعبين خلال التدريبات وحرصهم على تخطي الفترة الماضية والنهوض بالفريق وهذا ما نعمل عليه بكل ما لدينا من إمكانيات” ، مشددا على أهمية مؤازرة الجماهير لفريقهم، ومدى تأثير ذلك على معنويات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يعمل على خطة للنهوض بمستوى الفريق، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت، للحصول على نتائج مُرضية للجميع.

من جهته أكد اللاعب توفيق بوحيمد أن اللاعبين على أتم استعداد لملاقاة فريق العدالة، حيث أن هذا اللقاء يعد أول اللقاءات التنافسية بالأحساء منذ فترة طويلة بدوري المحترفين، متمنيًا أن يخرج الفريق من المباراة بالنقاط الثلاث للعبور من تلك المرحلة لمستوى أفضل.