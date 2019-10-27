مدرب #النصر يهدد نظيره في #الهلال بذكريات سابقة

المواطن - محمد سمعه

سيلتقي المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، بنظيره الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال حيث يملك الأول ذكرى جيدة تؤهله للفوز على أزرق العاصمة في ديربي الرياض اليوم.

وسبق للمدرب روي فيتوريا عندما كان مدربًا لبنفيكا البرتغالي، مواجهة لوشيسكو الذي كان يعمل وقتها مدربًا لنادي باوك اليوناني في التصفيات المؤهلة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقابل روي فيتوريا مع لوشيسكو مرتين، حيث فاز فيتوريا في لقاء وتعادل في اللقاء الثاني.

وكانت المباراة الأولى بين باوك وبنفيكا وقتها انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي المباراة الثانية فاز بنفيكا برباعية مقابل هدف، ليصعد فريق روي فيتوريا لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى، قال الناقد الرياضي فهد الروقي: إنه يتوقع استخدام لاعبي النصر لأسلوب اللعب العنيف عند مواجهتهم للاعبي الهلال الأحد في ديربي الرياض ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف فهد الروقي: لاعبو النصر سيستخدمون أسلوب الترهيب للاعبي الهلال من أجل الفوز، وبالطبع لاعبو الهلال لن يحتكوا بأي لاعب نصراوي خوفًا من الإصابة قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وستُقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.