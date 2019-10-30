مذبحة الأرمن.. الإجرام التركي في 3 خطوات!

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

المشروع التوراني أو مذابح الأرمن، تلك الخطوات التي سار فيها حزب الاتحاد والترقي التركي على خطى جمال باشا، الذي اضطلع بذبح وشنق 8 آلاف مثقف عربي في سوريا ولبنان، تلك المذبحة التي رأى فيها القوميون من العثمانيين الأتراك ضرورة تطهير تركيا من غير الأتراك وشن حملة تطهير عرقي استهدفت 3 عرقيات، وهم العرب والأكراد والأرمن.

وحصدت تلك النزعة الدموية، بحسب المؤرخين، أرواح مليون ونصف المليون من الأرمن الذين كانوا تحت مظلة الاحتلال العثماني، وكانت الثروات التي يسيطر عليها الأرمن دافعًا كبيرًا ليكون الشعب التركي شريكًا في الجريمة مع حكومته، إذ استخدمت حكومة الاتحاد والترقي هذه الثروات لإقناع الرافضين لفكرة التخلي عن دولة الخلافة، في محاولة لاسترضاء هؤلاء بإحلالهم محل الأرمن، يرثون ممتلكاتهم وأراضيهم ويستولون عليها بتسهيل من الحكومة المتطرفة.

أرمينيا تفاحة الحرب:

تفاحة الحرب هكذا كانت أرمينيا بسبب موقعها الجغرافي الواقع بين القوقاز وآسيا الصغرى وأوروبا، كما كانت حلقة اتصال لكثير من الشعوب، وهو ما جعلها فريسة للاحتلال في كثير من فترات التاريخ، فيما كان موقعها الاتصالي بالعالم أشبه بموقع مصر بين ثلاث قارات.

ويعتبر الشعب الأرميني من أقدم شعوب الأرض، ورغم الشتات الذي تعرض له بسبب ظروف الحرب والإبادة التركية، إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على عرقيتهم وتنميتها، لدرجة أنهم أصبحوا ثاني أكبر جالية مؤثرة في الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما يفسر قرار ماكرون الأخير بالاعتراف بمذابح الأرمن والإبادة التركية، إذ كان أحد وعوده الانتخابية.

تشويه ثم تخوين ثم إبادة جماعية:

وبعد حملات التشويه والتخوين للأرمن من الأتراك، صدر في مارس 1915 قرار اللجنة المركزية الاتحادية باستئصال الأرمن، عبر جماعات من المجرمين قضوا فترات عقوبتهم، وتم تشكيل وحدة شبه عسكرية منهم باسم “تشكيلاتي مخصوصة”، وكان الهدف واضحًا، تصفية الأرمن، أو نفيهم.

وبحسب الوثائق التاريخية فإنه مع بداية مايو 1915، توسعت الحكومة العثمانية في عمليات التهجير القسري للأرمن، حيث زحف المدنيون للتخييم في المناطق الصحراوية في الجنوب، لتستمر عمليات الإبادة حتى العام 1917، وفي النهاية جاء قرار من النواب الأمريكي للاعتراف بمذبحة الأرمن وتورط تركيا فيه، لتحيا من جديد ذكرى المذبحة البشعة التي أرقت عدة شعوب في الأرض.