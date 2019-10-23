مصادفة تزامنت مع تعيين فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية

مصادفة تزامنت مع تعيين فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية

2019/10/23
الساعة 11:20 مساءً
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المواطن - الرياض

كشف الطيار وعضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، عن مفارقة ومصادفة تزامنت مع صدور الأوامر الملكية بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

وقال السعدون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من حسن الصدف أن يعلن تعيين سمو الأمير فيصل وزير خارجية ونحن ضيوف في منزله في برلين ضمن وفد مجلس الشورى الذي يزور ألمانيا حاليًّا”.

يذكر أنه صدر مساء اليوم أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.


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