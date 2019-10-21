مصور مباريات يطلب تعويضًا من #الوحدة بعد الفوز على #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

مازح المصور الرياضي ياسر بخش إدارة نادي الوحدة، وذلك بعد فوز فرسان مكة على نادي الاتحاد أول أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت القصة بدأت عندما ركل أحد لاعبي الوحدة الكرة خارج الملعب في مباراة الاتحاد لعلاج أحد زملائه، لكن الكرة اتجهت بشكل خاطئ إلى شاشة لاب توب المصور ياسر بخش مما أدى إلى كسر الشاشة.

وعلى الفور كتب ياسر بخش عبر حسابه الرسمي في تويتر: “لاعبكم شات الكورة وكسر اللاب توب حقي، يرضيكم بالله؟!”.

وكتب المصور ياسر بخش تغريدته الموجهة لإدارة نادي الوحدة بشكل فكاهي كناية عن تلميحه لإدارة النادي بتعويضه.

وتفاعل متابعو المصور ياسر بخش عبر تويتر بصورة فكاهية حيث قال له الكثيرون إن الخطأ كان خطأه للجلوس في مكان غير مناسب بعد العودة لـ تقنية الـVAR.

من ناحية أخرى، استفز حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، عشاق نادي الاتحاد بتغريدة مثيرة وذلك عقب خسارة فريقهم من فرسان مكة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حاتم خيمي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الوحدة الكبير يرأف بحال شقيقه الأصغر الاتحاد ويهزمه بهدف وحيد، ألف مبروك لجمهور الوحدة الحبيب وللإدارة الرائعة وللاعبين الأبطال، وهارد لك لشقيقنا الاتحاد.