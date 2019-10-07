مطار الملك عبدالعزيز: غبار جدة لم يؤثر على الحركة التشغيلية

مطار الملك عبدالعزيز: غبار جدة لم يؤثر على الحركة التشغيلية

2019/10/07
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

طمأن مطار الملك عبدالعزيز الدولي المسافرين، بأن غبار جدة لم يؤثر على الحركة التشغيلية للمطار حتى الآن.

وتتعرض جدة لحالة غبارية قوية اليوم الاثنين، تسببت في انعدام الرؤية في بعض المناطق.

وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وَفْقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.


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