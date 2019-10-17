مكتبة الملك فهد تحتفي بالمكفوفين في اليوم العالمي للعصا البيضاء

المواطن - واس

نظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم ملتقى اليوم العالمي للعصا البيضاء في عامه الخامس بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة وحضور طلبة ومعلمي ذوي الإعاقة البصرية .

وشمل الملتقى إقامة معرض تعريفي للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية إلى جانب الأركان التفاعلية والفنون التشكيلية التي تبرِز دور فاقدي البصر في المجتمع ، وفقرات مُعدّة خصيصاً لهم.

وأبرزت الجهات المُشاركة دورها تجاه الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال المعارض المُقامة ممثلةً في إدارة التعليم وجامعة الملك عبد العزيز “صاحبة أطول مسار أرضي للمكفوفين” وجامعة جدة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين بخرائطها ومطبوعاتها بطريقة برايل،بالإضافة إلى إدارة مرور جدة التي تقوم بحملات توعوية بعدم الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة .

وتولي المكتبة هذه المناسبة أهمية بهدف إبداء المشاركة والتعاضد مع المجتمع الدولي الذي أُقرّ (15 أكتوبر)اليوم العالمي للاهتمام بالأفراد المعاقين بصرياً في حين تسعى مع الجهات المشاركة لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة والإسهام بدمجهم مع المجتمع .