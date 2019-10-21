 مليارا دولار عجز موازنة اليمن لعام 2019

المواطن - واس

قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن عجز موازنة الدولة اليمنية لعام 2019 يقدر بملياري دولار, داعيًا إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في إقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا الذي عقد في واشنطن برئاسة رئيسة الصندوق كرسيتالينا جورجيفا.

وأوضح وزير المالية اليمني أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي اليمني، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال بغير المجدوى.

وأكد أن اليمن لازال يمر بظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تظافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها.

وأعرب عن تقدير اليمن للمملكة العربية السعودية وما قدمته من مساعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. منوهاً باستمرار البنك الدولي بصرف الدعم الموجه لحالات الضمان الاجتماعي.

وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي و توسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الإيرادية بإصلاح شامل.