منتخب البرتغال يُقدم لـ رونالدو الهدف الـ700 والدون يقترب من العمالقة

المواطن - محمد سمعه

تعرض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للخسارة بالأمس من منتخب أوكرانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وكانت مباراة منتخب البرتغال وأوكرانيا أُقيمت على ملعب مجمع أوليمبيسكي الوطني الرياضي في أوكرانيا.

وسجل للمنتخب الأوكراني في مباراة منتخب البرتغال كل من أندريه يارمولينكو رومان ياريمتشيوك، بينما سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لـ منتخب البرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وشهدت مباراة منتخب البرتغال وأوكرانيا إحراز كريستيانو رونالدو الهدف رقم 700 له في مسيرته بعد تسجيله للهدف من ركلة جزاء.

وبعد هدف رونالدو بالأمس مع منتخب البرتغال في شباك أوكرانيا، أصبح رونالدو يملك 73 هدفًا رسميًا مع منتخب برازيل أوروبا، كما أحرز رونالدو كذلك مع منتخب البرتغال في اللقاءات الودية 17 هدفًا.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الأول، الذي ضمن تأهله بشكل رسمي ليورو 2020 بعد الفوز على منتخب البرتغال.

وسجل رونالدو 700 هدفًا بعد مباراة منتخب البرتغال وأوكرانيا ليحتاج اللاعب البرتغالي 67 هدفًا ليتساوى مع النجم البرازيلي بيليه و 72 هدفًا ليتساوى مع النجم البرازيلي السابق روماريو.

ويأمل رونالدو في أن يقود منتخب البرتغال للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا 2020 للمرة الثانية في تاريخ برازيل أوروبا، وللمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بها في عام 2016.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال كان فاز بلقب كأس أمم أوروبا قبل ثلاث سنوات بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه اللاعب إيدر.

وكان رونالدو شارك مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث ودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام منتخب الأوروغواي بثنائية مقابل هدف.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب ليتوانيا في تصفيات يورو 2020 يوم 14 نوفمبر المقبل.