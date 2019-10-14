منتخب مصر يهزم بوتسوانا بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري، في الفوز على منتخب بوتسوانا- منذ قليل- بهدف دون رد في مباراة ودية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بضغط هجومي من قبل المنتخب المصري الذي أهدر أكثر من ثلاث فرص تهديفية محققة عبر اللاعب أحمد حسن كوكا خلال الشوط الأول.

وظل منتخب مصر يضغط أملًا في إحراز الهدف الأول خلال الشوط الأول من المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين منتخب مصر ونظيره البوتسواني.

وفي الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وبوتسوانا ظل المنتخب المصري يضغط بقوة من أجل إحراز الهدف الأول ومحاولة فك التعادل السلبي.

وتمكن لاعب الأهلي المصري، حمدي فتحي، من إحراز الهدف الوحيد في مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في الدقيقة الخامسة والسبعين بعد عرضية متقنة من المدافع محمود علاء لاعب نادي الزمالك المصري.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أهدر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر فرصة تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، وذلك بعدما تألق حارس بوتسوانا ونجح في صد الكرة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

يذكر أن مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم، كانت المباراة الأولى للمدرب المصري حسام البدري الذي تولى تدريب منتخب الفراعنة بعد إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري عقب الخروج غير المتوقع من دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في الأراضي المصرية.

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.