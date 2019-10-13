من الأردن حتى نيجيريا مرورًا باليمن .. مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تتدفق

المواطن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية على الطلاب و الطالبات من أبناء اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء واصلا لمحطته الثانية في العاصمة الأردنية عمّان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 1,152 طالباً وطالبة.

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان حرص المركز على دعم أبناء اللاجئين السوريين و تأمين الاحتياجات التعليمية الأساسية لهم.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 357 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,142 فردا.



ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

كذلك واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية اليوم الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى و الأمراض المسببة له في مدينة لافيا عاصمة ولاية نصراوة بجمهورية نيجيريا، حيث تدفق المئات من المراجعين الراغبين بالاستفادة من الحملة إلى مستشفى طلحة عارف التخصصي وتم فحص المئات منهم.و تأتي هذه الحملة التطوعية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية رغبة في خدمة ضعاف البصر و من قد يعانون من أمراض العمى.

الجدير بالذكر أن المركز دأب على إرسال أطباء متخصّصين من المتطوعين إلى عدة دول و مناطق مستفيدة من هذه الحملات و خدمتها.