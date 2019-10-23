موديز تصنف قوة التأمين المالية لـ بروج والشركة تعلق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين وفقًا للبيان الصحفي المنشور بتاريخ 22/10/2019 عن تأكيد تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

ورأت الشركة أن هذا يعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة Baa2 لشركة بروج الحفاظ على جودة الأصول القوية، مع الاحتفاظ بالغالبية من الاستثمارات على شكل نقد وودائع مصرفية وسندات الصكوك الإسلامية ذات الدرجة الاستثمارية، وترجمتها إلى نسبة منخفضة من الأصول عالية المخاطر (HRA) كنسبة مئوية من حقوق الملكية المجمعة، بالإضافة إلى تعزيز وضع الاحتياطيات الفنية ومراقبتها.