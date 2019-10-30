موعد مباراة #الأهلي و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية للغاية أمام فريق الاتحاد غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستنقل قناتا KSA SPORTS 1 HD و KSA SPORTS HD 2 مباراة الأهلي والاتحاد.

من ناحية أخرى، كشف الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، كواليس اجتماع المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل مع لاعبي الفريق الأول بعد المران الجماعي يوم الاثنين.

وأوضح الشمراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ابن مشعل اجتمع بلاعبي الأهلي الاثنين، ووجه اللوم لهم دون استثناء نتيجة لما حدث في مباراة الحزم، والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أن الأمير منصور بن مشعل طالب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة تصحيح ما حدث، مؤكدًا أن الطموح أكبر مما يقدم منهم، وشدد على أن الراقي هدفه البطولات ولا لغير البطولات.

وفي سياق آخر، أبدى مدافع الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا استياءه من حكم مباراة الاتحاد وأبها ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونشر المدافع المغربي دا كوستا عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، صور ومقطع فيديو وهو يتعرض للدفع داخل منطقة الجزاء في مباراة الاتحاد وأبها الأخيرة، وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وعلق دا كوستا باللغة الإنجليزية قائلًا: “كيف لا يمكن رؤية ركلة الجزاء؟!”، وقام بنشر مقطع فيديو آخر من مباراة الاتحاد وأبها أيضًا، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح زميله عبدالعزيز البيشي، بعد عودته إلى تقنية الفيديو.