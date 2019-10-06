موعد مباراة الإنتر ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأحد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019-2020.

وتبدأ مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت إيطاليا.

وسيحتضن ملعب جوزيبي مياتزا مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقبل مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، أن فريقه مستعد بشكل قوي لمواجهة فريق يوفنتوس الأحد في الدوري الإيطالي.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات مارتينيز الذي قال: يوفنتوس يملك العديد من اللاعبين المميزين، ولهذا السبب المباراة ستكون صعبة، لكننا جاهزون وسنحاول مواجهتهم ونحن في قمة تركيزنا بنسبة 100%.

وتابع مارتينيز: أنا محظوظ لأنني سأقابل كريستيانو رونالدو بعد أيام من مواجهتي لليونيل ميسي في مباراة برشلونة والإنتر، وسنقدم أفضل ما لدينا أمام نادي يوفنتوس.

وأكمل مهاجم إنتر ميلان حديثه قائلًا: أنا سعيد للغاية للعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني، وقمت بتبادل القمصان معه بعد نهاية مباراة برشلونة والإنتر، وسعيد بما أقدمه مع المنتخب الأرجنتيني، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال.

ويحتل إنتر ميلان قبل مواجهة يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.