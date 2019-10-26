موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

يشهد الدوري الإنجليزي غدًا الأحد قمة ليفربول ضد توتنهام النارية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بريطانيا.

وستكون مباراة ليفربول ضد توتنهام مثيرة للغاية، خاصة أن الريدز يسعى للفوز والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط عن ملاحقه نادي مانشستر سيتي، بينما يرغب نادي توتنهام في تحقيق الفوز، وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

يذكر أن آخر مباراة ليفربول ضد توتنهام أُقيمت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية، حيث فاز ليفربول بثنائية دون رد أحرزها كل من محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

أما نتيجة آخر مباراة ليفربول ضد توتنهام أُقيمت في الدوري الإنجليزي، كانت أُقيمت على ملعب الأنفيلد وانتهت بفوز فريق ليفربول بثنائية مقابل هدف.

وإذا نجح الريدز في الفوز غدًا في قمة ليفربول ضد توتنهام، فسيُصبح رصيده 28 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، أما في حال فاز توتنهام فسيُصبح رصيده 15 نقطة قد تُساهم في صعوده على الأقل أربعة مراكز في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع مشاركة نجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو في لقاء ليفربول ضد توتنهام، خاصة أن الريدز تنفس الصعداء بعودة محمد صلاح إليه بعد أن غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في البريميرليج، وذلك بسبب الإصابة.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد توتنهام، نجح مانشستر سيتي اليوم في الفوز على نادي أستون فيلا بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي من النقاط 22 نقطة في المركز الثاني في انتظار نتيجة لقاء ليفربول ضد توتنهام.