ميلان يوافق على بيع دوناروما في حالة واحدة

المواطن - مروة نبيل

يُعد حارس المرمى جيانلويجي دوناروما هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية مؤخرًا، إلا أن إدارة نادي ميلان الإيطالي ترفض التفريط في خدماته.

وكانت العديد من التقارير الصحافية، قد أكدت أن نادي ميلان سيتخلى عن الثنائي دوناروما وسوسو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة المالية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن موقف إدارة نادي ميلان من بيع دوناروما لم يتغير حتى الآن، وهو أن حارس المرمى غير قابل للرحيل.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن إدارة ميلان أبلغت موقفها بشكل واضح لوكيل أعمال دوناروما، مينو رايولا، مشددًا على أنه في حالة وصول عرض خيالي، فلا يوجد أي لاعب آمن في ميلان، وقد يتم بيع أي نجم.

وأكد “كالتشيو ميركاتو” أنه حتى الآن، لا يوجد أي مؤشرات لوصول هذا العرض الضخم لحارس المرمى دوناروما في الميركاتو الشتوي.

ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو نادي ميلان قريبًا مع رايولا، لعقد مفاوضات جديدة بشأن تمديد عقد حارس المرمى دوناروما.