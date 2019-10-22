نادي قضاة لبنان يطالب المصرف المركزي بمصادرة أموال السياسيين

نادي قضاة لبنان يطالب المصرف المركزي بمصادرة أموال السياسيين

2019/10/22
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

لا تزال المظاهرات اللبنانية تجوب الشوارع والمدن بحثًا عمن يحقق مطالبها الأساسية في القضاء على الفساد وخفض الأسعار ومعالجة البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والسياسية.

وفي أحدث التطورات طالب نادي قضاة لبنان المصرف المركزي بالحجر على أموال السياسيين لحين فتح تحقيقات حول مصادر هذه الأموال.

من جهة أخرى طالب مجلس القضاء الأعلى في لبنان رؤساء النيابات العامة لجلسة حول الفساد وهدر المال العام.

ويطالب المتظاهرون بتفعيل قانون “من أين لك هذا؟” بحق عدد كبير من الساسة وزعماء الأحزاب ووزراء في الحكومة الحالية ووزراء سابقين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعد أمس بتخفيض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف واعتماد ميزانية 2020 بدون أية ضرائب أو أعباء على المواطنين لكن المتظاهرين رفضوا هذا البيان وطالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم