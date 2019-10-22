نادي قضاة لبنان يطالب المصرف المركزي بمصادرة أموال السياسيين

المواطن - متابعة

لا تزال المظاهرات اللبنانية تجوب الشوارع والمدن بحثًا عمن يحقق مطالبها الأساسية في القضاء على الفساد وخفض الأسعار ومعالجة البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والسياسية.

وفي أحدث التطورات طالب نادي قضاة لبنان المصرف المركزي بالحجر على أموال السياسيين لحين فتح تحقيقات حول مصادر هذه الأموال.

من جهة أخرى طالب مجلس القضاء الأعلى في لبنان رؤساء النيابات العامة لجلسة حول الفساد وهدر المال العام.

ويطالب المتظاهرون بتفعيل قانون “من أين لك هذا؟” بحق عدد كبير من الساسة وزعماء الأحزاب ووزراء في الحكومة الحالية ووزراء سابقين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعد أمس بتخفيض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف واعتماد ميزانية 2020 بدون أية ضرائب أو أعباء على المواطنين لكن المتظاهرين رفضوا هذا البيان وطالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.