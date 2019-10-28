ناقد رياضي يسخر من احتجاج #الهلال ضد #النصر

المواطن - محمد سمعه

أظهر الناقد الرياضي مبارك الشهري سخريته، وذلك بعد تردد أنباء عن تقديم نادي الهلال احتجاجًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب الهدف الثاني الذي سجله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله للنصر في شباك الهلال.

وكتب مبارك الشهري عبر حسابه في تويتر: “إذا فيه كوب ماء نقي حولكم، لا هنتم بلّوا احتجاجكم فيه”.

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، أن الهلال جهز احتجاجًا وقدمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا على احتساب هدف حمدالله الثاني بعد دخول اللاعب فهد الجميعة لاعب النصر الاحتياطي إلى أرضية الملعب قبل تسجيل الهدف بثوان قليلة، حيث أكد الهلال بأن لاعب النصر الاحتياطي ارتكب مخالفة بدخوله إلى أرضية الملعب بدون إذن من الحكم.

واختلف الخبراء التحكيميون في آرائهم حول مدى صحة الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر في شباك نادي الهلال.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فالمادة الثالثة تقول إن اللاعب الاحتياطي الذي يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم ولم يؤثر في هدف تم إحرازه يتم احتساب الهدف وتوجيه البطاقة الصفراء له بعد توقف اللعب.

في هذا الشأن قال الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور: هدف النصر الثاني صحيح لأن اللاعب الاحتياطي لم يؤثر في اللعبة.

وفي سياق منفصل قال الخبير التحكيمي محمد فودة: كان يجب إلغاء هدف النصر الثاني وتوجيه بطاقة صفراء للاعب الذي دخل إلى أرضية الملعب لأنه أثر في اللعبة.

وكشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان عن شرط واحد قد يُعيد مباراة الهلال والنصر مرة أخرى.

وقال سمير عثمان لـ برنامج الدوري مع وليد: إذا اعترف الحكم الإسباني في تقريره أنه ارتكب خطأ بعدم مشاهدته للاعب النصر الاحتياطي وهو يدخل أرضية الملعب لحظة تسجيل حمدالله لهدفه الثاني، هنا ستُعاد المباراة.