نتائج القبول المبدئي في الأمن العام على رتبة جندي للكادر النسائي

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة جندي للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.

وقالت الإدارة إنه على المقبولات مبدئيًا الالتزام بموعد المراجعة مصطحبات معهن المتطلبات التالية:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (3) صور منها مصدقة.

إحضار أصل المؤهل العلمي والشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) وعدد (3) صور مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادقًا عليها من الجهة المشرفة على ذلك.

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار ملف لحفظ المتطلبات.

إحضار وثائق من الخبرات إن وجدت

وأفادت الإدارة أنه على المقبولات مبدئيًا التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ في إدارة القبول والتسجيل بالمكان المخصص للنساء لاستقبال المتقدمات بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض على طريق خريص وفي حال التأخر أو عدم الحضور فسيتم إلغاء طلب التقديم على الوظيفة علمًا بأن القبول المبدئي لا يعني قبولًا نهائيًا للوظيفة.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).