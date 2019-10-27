نجم #النصر المعار يكشف هديته لحمدالله قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب صالح آل عباس لاعب النصر المعار حاليًا إلى نادي أبها عن هديته للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، قبل ساعات من انطلاق مباراة العالمي ضد الهلال في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال صالح آل عباس: خطرت لي الفكرة قبل أيام من مباراة الفيحاء، شعرت وقتها أنني سأُسجل هدفًا أمامهم ففكرت أن تكون هديتي لعبد الرزاق حمدالله هي الاحتفال على طريقة القوس.

وأضاف صالح آل عباس: كنت أتابع حمدالله عندما كنت لاعبًا في نجران بالموسم الماضي، ويعجبني كثيرًا أنه رغم تعرضه للكثير من الضغوط، لكنه يُسجل العديد من الأهداف، لذلك قررت أن أقدم له هذه الاحتفالية البسيطة ولن أنسى له أنه كان يدعمني قبل مباراة الذهاب بين السد القطري والنصر لذلك قررت إهداء هدفي في الفيحاء له.

ودائمًا ما يكون فريق الهلال وجه الخير على المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، وذلك عندما يتواجه الهلال والنصر في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع عودة حمدالله للمشاركة في التشكيل الأساسي للنصر أمام الهلال بعد أن تعافى من كدمة تعرض لها يوم الخميس الماضي.

ويُعد الهلال وجه الخير على حمدالله، حيث سجل اللاعب المغربي في شباك أزرق العاصمة هدفًا أمام الزعيم في لقاء الدور الأول من الدوري بالموسم الماضي، وكان قبل لقاء الهلال سجل هدفين في الدوري ليُتوج بعد ذلك بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية موسم 2018-2019.

وأيضًا في الموسم الجاري تكرر الأمر ذاته، حيث سجل حمدالله قبل مواجهة الهلال هدفين في الدوري، ويتطلع المهاجم المغربي اليوم إلى إحراز هدف في شباك الهلال للمضي قدمًا نحو التتويج بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان حمدالله سجل هدفًا للنصر في شباك الهلال في لقاء الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي، في مباراة انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.