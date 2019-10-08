نجم #الهلال في خطر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار يُواجه خطر الرحيل عن نادي الهلال في الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب عدم اقتناع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بقدراته حتى الآن.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن لوشيسكو مدرب الهلال يرغب في التعاقد مع حارس أجنبي، خاصة أن جوستافو كويلار يُقدم مستويات أقل من المتوقع مع أزرق العاصمة.

من ناحية أخرى قيل إن نادي ريال بيتيس الإسباني يُفكر في التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم كويلار في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى الهلال قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال نجح السبت الماضي في الفوز على الاتفاق برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في الفوز برباعية مقابل هدف على الاتفاق، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الهلال يوم الثلاثاء الماضي على حساب نادي السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.