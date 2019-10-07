نجم اليونايتد السابق: سولشاير ارتكب أخطاء قاتلة مع الفريق

نجم اليونايتد السابق: سولشاير ارتكب أخطاء قاتلة مع الفريق

2019/10/07
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتقد الإنجليزي أوين هارجريفز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الأداء الفني للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، التي أُقيمت بالأمس في الدوري الإنجليزي.

ونقل Optus Sport تصريحات هارجريفز الذي قال: خوان ماتا لم يلعب من قبل في مانشستر يونايتد كجناح أيسر وهو بدأ مباراة مانشستر يونايتد في منطقة الجناح الأيسر.

وأضاف هارجريفز: الجميع يشتكي من تواجد خوان ماتا في الناحية اليمنى، ثم يلعب حاليًّا في الناحية اليسرى وأندرياس بيريرا يلعب كرقم 10، وماركوس راشفورد يُعاني بسبب أزمة ثقة وحقيقة أشعر بالأسف؛ بسبب معاناة فريد مع مانشستر يونايتد.

وواصل نادي مانشستر يونايتد نزيف النقاط، وذلك بعد خسارته الأحد أمام نادي نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه اللاعب ماثيو لونجستاف، ليتراجع نادي مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط.


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