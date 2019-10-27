نجوم من الزمن الجميل تركوا بصمات في ديربي الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يتذكر الجمهور الهلالي والجمهور النصراوي العديد من النجوم الذين تركوا بصمات صنعت الفارق طوال تاريخ مباريات الهلال والنصر في مختلف البطولات.

والبداية ستكون مع الأسطورة ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق الذي يُعد الهداف التاريخي لديربي الرياض برصيد 21 هدفًا.

كذلك لا يستطيع الجمهور النصراوي نسيان اللاعب الراحل طلال الفردوس حيث كان يلعب بشكل مميز كجناح أيسر وساهم في فوز النصر على الهلال بثلاثية نظيفة في إحدى مباريات الدوري بعام 1997.

وفي السياق ذاته تألق الحارس الراحل شاكر العليان كثيرًا مع النصر أمام الهلال وساهم في فوز أصفر العاصمة بلقبي الدوري عامي 1994 و 1995.

وقدم المدافع التوغولي ماساماسو تشانجاي لاعب النصر الأسبق أوراق اعتماده وتألقه في مباريات الهلال وشارك في مباراة مثيرة بين كبيري الرياض في عام 2006 التي شهدت إلغاء هدف للاعب طلال المشعل.

من ناحية أخرى، لا يستطيع الجمهور الهلالي نسيان تألق النجم الراحل عبدالله الشريدة حيث سجل هدفًا جميلًا للهلال في شباك النصر بعام 1997 خلال لقاء الناديين في إياب المربع الذهبي وتعرض لإصابة قوية غادر على إثرها المباراة.

ويعشق الجمهور الهلالي أهداف النجم الكبير سامي الجابر في النصر التي لا زالت تاركة بصمة قوية لكل عاشق لنادي الهلال، حيث سجل الجابر 11 هدفًا في تاريخ مبارياته في ديربي الرياض أمام النصر.

وسجل النجم الكبير يوسف الثنيان نجم الهلال الأسطوري 9 أهداف في شباك المصر في كافة المسابقات، بينما أحرز ياسر القحطاني 10 أهداف في شباك النصر في كافة البطولات.