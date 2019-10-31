نصائح لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

المواطن - متابعة

تتضمن فحوصات الحمل عادة فحص الكولسترول والدهون الثلاثية، ويمكن أن يسبب ارتفاع هذه الدهون مضاعفات أهمها الإصابة بسكري للحمل؛ لذلك عند رصد زيادة مستواها عن المعدل الصحي في بداية الحمل عليك اتخاذ إجراءات واتباع عادات صحية لضبط الدهون الثلاثية.

وخلال فترة الحمل يكون عليك زيادة حجم الطعام الذي تتناولينه، فإذا كان لديك وزن زائد قبل الحمل قد يكون ذلك سبب تخزين كمية كبيرة أو غير صحية من الدهون الثلاثية في الجسم.

وتقوم الدهون الثلاثية بدور الخزّان الاحتياطي للطاقة في الجسم، فبين الوجبات قد ينخفض معدل الجلوكوز بالدم، فيقوم الجسم باستخدام هذه الدهون كبديل للطاقة ليحصل جسمك وجسم الجنين على ما يلزمه من وقود.

علاج ارتفاع الدهون

منذ عام 2011 تحتوي العلاجات التي توصف لخفض الكولسترول على نفس التركيبة التي تقوم بخفض الدهون الثلاثية في الجسم. لكن دواء “ستاتين” الذي يوصف لهذه الحالة يمكن أن يصل إلى حليب الثدي، لذلك لا يُوصى باستخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية.

وتفيد التقارير الطبية بأن مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية يعود إلى المعدّل الطبيعي بعد 4 أسابيع من الولادة عادة.

ضبط الدهون أثناء الحمل

يمكنك حماية نفسك من ارتفاع الدهون أثناء الحمل عن طريق تبنّي عادات صحية منذ التخطيط للحمل، أهمها:

* الابتعاد عن أو تقليل تناول الدهون الحيوانية، سواء في اللحوم أو الألبان.

* مراقبة البيانات الغذائية للأطعمة، وتفادي تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

* زيادة حصة الألياف الغذائية في الطعام، عن طريق أكل المزيد من الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة.

* ممارسة التمارين الرياضية والمشي والأنشطة البدنية التي تساعد على خفض الوزن.