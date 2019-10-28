نصيحة هامة للمعلمين المنقولين ولم يُخْلَ طرفهم في نظام فارس

المواطن - الرياض

وجه المهتم بشؤون التعليم محمد الزارع، نصيحة هامة إلى كل معلم أو معلمة تم نقلهما في حركة النقل الداخلي أو الخارجي ولم يُخْلَ طرفهما في نظام فارس أو أُخلي طرفهما ولم يرفع مباشرة حتى الآن.

وقال الزارع في تغريدة له عبر “تويتر”: إن المعلم أو المعلمة المذكورة يلزمهما المسارعة في رفع طلبهما عبر فارس قبل نهاية دوام الخميس 3/ 3/ 1441هـ؛ حتى يتم تعديل الملف الخاص بهما في نظام نور للمدرسة الحالية ولا يتضررا حين يتم فتح النظام لتحديث البيانات.

كما أوضح الزارع طريقة طلب الإيفاد في نظام فارس، وهي: صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، وطلب الإيفاد، والنقر على إضافة، وقراءة الشروط وتعبئة البيانات والنقر على تطبيق، ثم النقر على التالي، وبعدها إضافة كافة المرفقات بملف واحد pdf، ثم النقر على تنفيذ، وفي حالة البيانات غير مكتملة يُرجى تحديثها من صلاحية بياناتي.