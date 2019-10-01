نمو قوي للناتج غير النفطي في الربع الثاني

نمو قوي للناتج غير النفطي في الربع الثاني

2019/10/02
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أظهرت بيانات رسمية أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموًّا بنحو 3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي للعام بأكمله.

وفي المقابل تراجع ناتج القطاع النفطي بنسبة 3%، خلال الفترة نفسها، بسبب خفض إنتاج المملكة النفطي التزاما باتفاق أوبك بلس. وفي المجمل، نما الاقتصاد بنصف النقطة المئوية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى “بنك أبو ظبي التجاري”: إن تباطؤ النمو أمر متوقع مع انكماش قطاع النفط، لكن العامل المشجع هو تسارع نشاط القطاع غير النفطي، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار، بحسب “العربية”.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم