هل يؤثر الإعصار كيار Kyarr على أجواء المملكة؟

المواطن - الرياض

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان أصدرته، أن يؤثر الإعصار كيار على أجواء المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الحالة المدارية لإعصار (كيار ـ Kyarr) في بحر العرب تطورت.

وأوضح البيان أن التطور حول الإعصار من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً, وخط طول 68,2 درجة شرقاً.

وبحسب تقرير الهيئة فإن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 – 130 عقدة (230 – 240 كم/س), ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.

ومن المقرر، وفقاً للأرصاد، أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17,6 درجة شمالاً, وخط طول 66,3 درجة شرقاً، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وشددت الهيئة على أنها ستتابع مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.