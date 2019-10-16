هل يعود صالح آل عباس إلى النصر؟
بسبب إصابة عبدالفتاح آدم

هل يعود صالح آل عباس إلى النصر؟

2019/10/16
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أوضح نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي أبها، عبدالله شويل، حقيقة إنهاء إعارة صالح آل عباس وعودته إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء عن رغبة نادي النصر، في استعادة صالح آل عباس في الميركاتو الشتوي، بسبب طول فترة غياب لاعبه الجديد عبدالفتاح آدم عن الملاعب، لمعاناته من إصابة.

وقال شويل: “صالح آل عباس مُعار لنا من النصر لمدة موسم واحد، وهناك شرط في العقد يمنح الفريق الأصفر حق استعادة اللاعب في يناير المقبل، في حال أراد ذلك”.

وتابع: “لكن النصر لم يخاطبنا حتى الآن بشأن عودة صالح آل عباس، اللاعب مستمر معنا، وإذا احتاجه الأصفر سيعود له في الشتاء.. صالح لاعب مميز ومكسب كبير للكرة السعودية سواء لعب معنا أو النصر، نتمنى له التوفيق”.


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