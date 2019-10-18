هل يعود هيجواين إلى نابولي؟

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، عن موقفه من التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم فريقه السابق ويوفنتوس الحالي.

وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين إلى نابولي، وقال لصحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “الأمر لا يعتمد عليّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني أبدًا التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لدي بالتعاقد معه.

ولعب هيجواين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم إلى صفوف يوفنتوس، ويعتبره جماهير الفريق لاعبًا خائنًا.

وكان المهاجم الأرجنتيني هيجواين قد شارك في 147 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، تمكن فيها من تسجيل 92 هدف وصنع 26.