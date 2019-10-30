هل يقبل #الهلال هدية أوراوا ؟

المواطن - محمد سمعه

تتوالى الإصابات على أهم لاعبي فريق أوراوا الياباني، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من نوفمبر المقبل.

وفي السابق، قدم نادي أوراوا خدمة كبيرة لنادي الهلال، حيث سيغيب العنصر الأهم في الفريق الياباني وهو الحارس نيشيكاوا عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويأتي غياب الحارس الياباني نيشيكاوا وذلك بسبب تراكم البطاقات.

وسيغيب اللاعب يوكي موتو عن نادي أوراوا لمدة 4 أشهر، وذلك بسبب الإصابة في الكتف، كما سيغيب لاعب الوسط تاكويا الذي يغيب لمدة شهر حيث لن يواجه الهلال في لقاء الذهاب.

وتأتي الفرصة قوية لنادي الهلال من أجل حصد اللقب الآسيوي بسبب غياب أهم العناصر عن نادي أوراوا، حيث يحتاج الأزرق فقط للتخلص من الأخطاء الدفاعية من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.

وتوجه صالح النعيمة نجم نادي الهلال السابق بنصيحة ذهبية إلى لاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكتب صالح النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا أو نقرأ لذاك، نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بنّاء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير”.

وأضاف النعيمة: تأهل الهلال وهذا المهم وبقي الأهم، ولا بد أن يستفيد اللاعبون من الدروس، عليهم أن يعملوا ويركزوا أكثر في القادم وأن يبتعدوا عن الإعلام ووسائل التواصل.