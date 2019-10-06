هنا رابط معرفة استحقاق دعم وزارة الإسكان

هنا رابط معرفة استحقاق دعم وزارة الإسكان

2019/10/06
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان نشر رابط الاستحقاق الفوري لمعرفة استحقاق المواطنين لمنتجاتها، وذلك عبر الرابط التالي: هنا 

وأوضحت الإسكان أنه يمكن الاستفادة في حال كان الشخص مستحقًّا من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.


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