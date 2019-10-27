هوايات غريبة لنجوم #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

يملك نجوم الهلال والنصر هوايات وعادات غريبة، وذلك خارج الملعب، حيث يجدون متعة كبيرة عند ممارستها أو كشف النقاب عنها.

وبمناسبة ديربي الرياض اليوم بين الهلال والنصر، الذي ينطلق ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستعرض هذا التقرير أبرز العادات والتقاليد عند نجوم الهلال والنصر.

ثروات بالملايين

البداية مع النيجيري أحمد موسى، حيث يملك موسى لاعب نادي النصر حسابًا بنكيًّا به 18 مليون دولار جمعها خلال سنوات احترافه البسيطة في الدوري الروسي والدوري الإنجليزي قبل قدومه لنادي النصر.

كما يعشق أحمد موسى المنازل الفاخرة، ويملك الكثير منها في نيجيريا وبريطانيا وروسيا، ويملك أيضًا مجموعة من السيارات الرياضية غالية الثمن حتى يُكمل مجموعته بشكل مميز للغاية.

مسلسل كارتوني وراء لقب نجم الهلال

أما النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب نادي الهلال يُطلق عليه لقب “النملة الذرية” في إيطاليا؛ بسبب قصر قامته وسرعته، ويعود هذا الاسم إلى مسلسل كارتوني شهير اسمه ATOMIC Ant؛ حيث تُعد النملة بطلة المسلسل كارتوني سريعة وقصيرة مثل جيوفنكو.

ونجح جيوفنكو في جمع ثروة مالية تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي خلال مسيرته الكروية.

ويعشق البرازيلي جوليانو دي باولا نجم نادي النصر آخر صيحات الموضة، ويتقاضى راتبًا سنويًّا قدره 5 ملايين دولار أمريكي.

أما البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال فمتزوج من زوجة إسبانية تُدعى سهيلة جاد، وهي فلسطينية الأصل، كما يملك كاريلو ثروة مالية تُقدر بـ5 ملايين دولار أمريكي من خلال مسيرته الكروية.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.