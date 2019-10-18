هيئة الرياضة تُعلن إعادة جائزة فيصل بن فهد للبحوث الرياضية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

وأكدت هيئة الرياضة بأن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة قرر إعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وكافة الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتُصبح جائزة عالمية.

يذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء المقبل بمدينة موناكو الفرنسية، حيث من المنتظر حضور شخصيات رياضية وأكاديمية من عدة دول، للإعلان عن كافة تفاصيل الجائزة بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية حاليًّا.

وأُطلقت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية في عام 1983 بواسطة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لتطوير وإثراء الرياضة العالمية كجائزة تهتم بالبحوث الرياضية.