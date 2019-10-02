واتساب يختبر رسائل التدمير الذاتي

المواطن - الرياض

يطور تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدم ضبط رسائله على خاصية التدمير الذاتي بعد فترة زمنية محددة.

وكانت ميزة الرسائل المخفية ظهرت لأول مرة في الإصدار رقم 2.19.275 من تطبيق أندرويد، لكن موقع “واتساب بيتا إنفو”، المعني بأخبار الواتساب، الذي كان قد اكتشف الميزة أول مرة لاحظ أنها قد لا تصبح متاحة لكل المستخدمين في الإصدار التجريبي حتى الآن.

وقد تكون خاصية أو ميزة اختفاء الرسائل مفيدة لأي شخص يريد أن يرسل رسائل حساسة تحتوي على معلومات خاصة أو سرية ولا يريد أن تبقى متاحة للأبد، وفقًا لما ذكره موقع “ذي فيرج” المعني بأخبار التقنية.

يُشار إلى أن تطبيق “تيليغرام” يوفر ميزة التدمير الذاتي للرسائل المرسلة باستخدام ميزة “المحادثة السرية” (سيكريت تشات)، كما وفرتها غوغل في البريد الإلكتروني “جيميل” العام الماضي.