واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد اعتداء أرامكو

واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد اعتداء أرامكو

2019/10/16
الساعة 9:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قالت واشنطن، اليوم الأربعاء، إنها شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد الاعتداء على منشآت أرامكو النفطية في المملكة في 14 سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤولين أميركيين.

ولفت المسؤولون إلى أن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو، المهندس أمين الناصر، أن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر.

وأكد الناصر في مؤتمر النفط والمال اليوم الأربعاء أن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أي تأثير على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئي مرتقب في السوق المالية السعودية.

وتابع أن الإنتاج استقر في أكتوبر تشرين الأول عند 9.9 مليون برميل يوميًا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررًا.


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