وزير الطاقة: توافق كبير بين الدول الأعضاء في أوبك+

وزير الطاقة: توافق كبير بين الدول الأعضاء في أوبك+

2019/10/14
الساعة 10:53 صباحًا
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المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن دول أوبك+ تُظهر امتثالاً كبيراً باتفاق إنتاج النفط.

جاء ذلك خلال جلسة بين وزيري الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الروسي قبيل وصول بوتين للرياض، أثناء انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي السعودي.

من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا بد من تكوين آلية للتعاون بفاعلية في سوق النفط.

ولفت إلى أن برنامج التعاون الاستراتيجي مع السعودية سيستمر حتى 2024.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وبحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتاً إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتاً.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.

لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان يوم الجمعة تحققت بعد حادثة ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر.


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