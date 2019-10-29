وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي السياسات والتخطيط والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، الصحافة)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول إدارة تطوير الأعمال وعلاقات العملاء: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات).

– أخصائي مواضيع المكتبة: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)