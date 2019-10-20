#وظائف إدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

#وظائف إدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

2019/10/20
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- العقود والمشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

. مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

. رئيس قسم- المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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