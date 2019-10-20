وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراسل: شهادة الثانوية العامة.

. أخصائي التطوير التنظيمي الأول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

. استشاري مساعد- أمراض النساء والولادة: شهادة الدكتوراه في تخصص أمراض النساء والولادة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)