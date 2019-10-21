وظائف بمعهد الإدارة العامة على بند الأجور

المواطن - الرياض
يعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور ، للعمل بمسمى ( سائق ، مراقب أمن وسلامة ) لحملة الشهادة الثانوية وما دونها.
الشروط الخاصة بالتقديم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
- أن لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ، وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
- أن يكون سليم الأطراف والحواس.
- أن يجتاز الفحص الطبي.
- أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي أو الخاص.
- أن يكون مسجلاً في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.
- أن يكون من سكان مقر الوظيفة.
- وجود رخصة قيادة ( عمومي ) سارية المفعول ، بالنسبة لوظيفة ( سائق ).
- اجتياز المقابلة الشخصية ، لمن يقع عليه الاختيار المبدئي.
- مناطق العمل : الرياض ( لوظيفة سائق ) والدمام ( لوظيفة مراقب أمن وسلامة ).
- سيتم التواصل مع كافة المرشحين عبر الرسائل النصية ، وفي حال عدم وصول رسالة خلال شهر من تاريخ نهاية التقديم فيعنى ذلك عدم الاختيار المبدئي.
متطلبات التقديم : ( ترفع مع الطلب إلكترونياً ).
- صورة حديثة شخصية.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهل العلمي.
- صورة من إثبات السكن في نفس الوظيفة المتقدم عليها.
- صورة من رخصة القيادة العمومي لوظيفة ( سائق ).
- بيان بالخدمات السابقة.
- شهادة عدم وجود سجل اشتراك حالي لدى التأمينات الاجتماعية.
– للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني على الرابط التالي: (بوابة التوظيف) وحتى يوم الخميس 25 / 2 / 1441هـ ، ولا يتطلب الحضور لمبنى المعهد ، ويكتفى بالتقديم الآلي عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد. .
– للاستفسار يرجى التواصل عبر الإيميل عبر (نموذج التواصل).