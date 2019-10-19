#وظائف تعليمية للنساء في جدة

#وظائف تعليمية للنساء في جدة

2019/10/19
الساعة 12:55 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت مدرسة مرام العالمية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر ( 7 ) وظائف للنساء ، للعمل في مدينة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

1- معلم ابتدائي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علم النفس ( 2 وظيفتان).

2- معلم ابتدائي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم الاجتماعية – معلمين ( 3 وظائف).

3- معلم تمهيدي ‎ / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / اللغة الإنجليزية – معلمين ( 2 وظيفتان).

• المتطلبات :
الوظائف للنساء: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، لا يشترط توفر الخبرة

• نوع الدوام : دوام كامل

• للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).


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