وظائف تعليمية للنساء في جدة

المواطن - جدة
أعلنت مدرسة مرام العالمية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر ( 7 ) وظائف للنساء ، للعمل في مدينة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :
1- معلم ابتدائي / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / علم النفس ( 2 وظيفتان).
2- معلم ابتدائي / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم الاجتماعية – معلمين ( 3 وظائف).
3- معلم تمهيدي / نساء / درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / اللغة الإنجليزية – معلمين ( 2 وظيفتان).
• المتطلبات :
الوظائف للنساء: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، لا يشترط توفر الخبرة
• نوع الدوام : دوام كامل
• للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).