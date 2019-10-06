وظائف تقنية لحملة البكالوريوس بشركة تطوير لتقنيات التعليم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس برمجيات Software Engineer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُهندس برمجيات (Software Engineer).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

2- خبرة في مجال التطوير والبرمجة وقواعد البيانات.

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

المسؤوليات:

1- تطوير جودة البرمجيات وتطبيقات الويب.

2- تحليل وصيانة تطبيقات البرمجيات الحالية.

3- اكتشاف وإصلاح الخلل البرمجي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/10/06م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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