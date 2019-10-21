وظائف شاغرة على بند الأجور في معهد الإدارة العامة.. التفاصيل والشروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على بند الأجور، للعمل بمسمى (سائق، مراقب أمن وسلامة)، لحملة الشهادة الثانوية وما دونها، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يكون سليم الأطراف والحواس.

– أن يجتاز الفحص الطبي.

– أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي أو الخاص.

– أن يكون مسجلاً في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

– أن يكون من سكان مقر الوظيفة.

– وجود رخصة قيادة (عمومي) سارية المفعول، بالنسبة لوظيفة (سائق).

– اجتياز المقابلة الشخصية، لمن يقع عليه الاختيار المبدئي.

– مناطق العمل: الرياض (لوظيفة سائق) والدمام (لوظيفة مراقب أمن وسلامة).

– سيتم التواصل مع كافة المرشحين عبر الرسائل النصية، وفي حال عدم وصول رسالة خلال شهر من تاريخ نهاية التقديم فيعنى ذلك عدم الاختيار المبدئي.

وبينت إدارة المعهد أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة حديثة شخصية.

. صورة من الهوية الوطنية.

. صورة من المؤهل العلمي.

. صورة من إثبات السكن في نفس الوظيفة المتقدم عليها.

. صورة من رخصة القيادة العمومي لوظيفة (سائق).

. بيان بالخدمات السابقة.

. شهادة عدم وجود سجل اشتراك حالي لدى التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت إدارة المعهد أن التقديم متاح اعتبارا من يوم الأحد 21/ 2/ 1441هـ إلى يوم الخميس 25/ 2/ 1441هـ، وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب التقديم الكترونياً بموقع معهد الإدارة العامة: ​(هنا).