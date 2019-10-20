#وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

#وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

2019/10/20
الساعة 7:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مشاريع وبرامج: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو إدارة الأعمال).

– أخصائي تخطيط استراتيجي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة، أو التخطيط الاستراتيجي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي جودة وتميز مؤسسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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