وظائف في مجموعة الفطيم بجدة

المواطن - جدة

أعلنت مجموعة الفطيم بمحافظة جدة عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مشرف تنفيذي) وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية.

وأشارت مجموعة الفطيم، إلى أنه يمكن الإطلاع والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي (من هنا).