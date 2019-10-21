#وظائف في مجموعة الفطيم بجدة

#وظائف في مجموعة الفطيم بجدة

2019/10/21
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت مجموعة الفطيم بمحافظة جدة عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مشرف تنفيذي) وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية.

وأشارت مجموعة الفطيم، إلى أنه يمكن الإطلاع والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي (من هنا).


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  • #وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمجموعة الفطيم
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  • #وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفطيم
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