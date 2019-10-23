وعد الحر دين .. رومارينيو يُوفي بوعده للرئيس في مباراة الاتحاد والوصل

المواطن - محمد سمعه

أوفى البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد، بوعده لرئيس النادي أنمار الحائلي بعد فوز العميد اليوم الأربعاء في مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان رومارينيو وعد أنمار الحائلي بتسجيل هدفين في مباراة الاتحاد والوصل، وهو ما تحقق بالفعل طبقًا لما ذكره الصحافي علاء سعيد عبر حسابه في تويتر.

من ناحية أخرى، تحدث الناقد الرياضي جمال عارف عن فوز العميد في مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، التي أُقيمت اليوم ضمن ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال جمال عارف بعد مباراة الاتحاد والوصل عبر حسابه في تويتر: ألف مبروووك للاتحاد فوز مهم بأداء متباين في الشوط الأول وتراجع في الثاني بعد طرد سعود عبدالحميد ببطاقة حمراء، فواز بطل اللقاء وروما كالعادة هو من يصنع الفارق، الفوز مهم جدًّا لإعادة وترتيب وصياغة أداء الفريق.

وأضاف عارف: كل اتحادي لم يكن سعيدًا بأداء فريقه بعد مباراة الاتحاد والوصل، لكنه في المقابل كانت سعادته بالفوز رغم النقص الذي لعب به الفريق في شوط كامل من المباراة، وأرى أن الفوز كان مهمًّا لاستعادة روح الفريق والخروج من حالة الإحباط، رسالة لسعود ركز في أدائك واستعيد مستواك، نفس الرسالة للبيشي العب الكرة السهلة.

وكانت انتهت مباراة الاتحاد والوصل بفوز نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول في مباراة الاتحاد والوصل لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وسجل ويلتون هدف التعادل لنادي الوصل في لقاء الاتحاد والوصل بعد تمريرة مميزة من البرازيلي فابيو ليما عند حلول الدقيقة الثانية والخمسين من عمر اللقاء.

وبحث البرازيلي رومارينيو عن لقب نجم مباراة الاتحاد والوصل الأول، فنجح في ذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الثانية والتسعين، لينتصر الاتحاد بثنائية مقابل هدف خارج أرضه.