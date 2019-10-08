وفاة طلعت زكريا ..طباخ الرئيس .. بطل قصة الحي الشعبي

المواطن - سعد البحيري

توفي الفنان المصري طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ59 عامًا.

وكانت ابنة طلعت زكريا الفنانة إيمي قد أعلنت اليوم أنه تم نقل أبيها إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية لكنه فارق الحياة خلال ساعات.

وكتبت إيمي طلعت زكريا قبل 8 ساعات على حسابها في موقع فيسبوك: “يا رب أنت الشافي يا رب اشف أبي وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب يا كريم”.

وطلبت ابنة طلعت زكريا من محبي والدها الإخلاص في الدعاء له بتغريدة قالت فيها: “بالله عليكم اللى بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء أرجوكم هو محتاج دعاكم”.

وانهالت التعليقات التي تواسي ابنة طلعت زكريا التي لم تعلن حتى الآن عبر صفحتها الرسمية عن نبأ الوفاة الذي أكدته مصادر إعلامية محلية.

والمعروف أن طلعت زكريا هو فنان مصري وُلد في الإسكندرية، عام 1960م، تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984م وقدم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها قصة الحي الشعبي، سيد العاطفي، أبو علي، وغيرها.

وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقًا.

وفي عام 2008 قدم فيلم طباخ الرئيس الذي حقق إيرادات عالية وأعاد تقديمه إلى الجمهور بشكل مختلف وفي دور لم يقم به من قبل.

وحاول طلعت زكريا في فيلم طباخ الرئيس نقل نبض الشارع إلى رئيس مصر الذي تصادف وأن قام بجولة في أحد شوارع منطقة شبرا بعد أن أخلاها رجال الأمن من المارة.

قدم طلعت زكريا خلال مشواره الفني قرابة 40 عملًا ما بين الفيلم والمسلسل والمسرحية إضافة إلى المشاركة في تقديم بعض البرامج.

لم يقم طلعت زكريا بدور البطولة المطلقة في أعماله العديدة لكنه كان صاحب حضور مميز في كل الأعمال التي يشارك فيها ويعطي لها بعضًا من صفاته.