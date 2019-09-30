وقار تطلق خدماتها الاستشارية لكبار السن لأول مرة في المملكة 

المواطن - واس

أطلقت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن “وقار” مساء اليوم “وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن” وهي خدمة نوعية تنفذ لأول مرة على مستوى المملكة ، وتعمل على تلقى طلبات الاستشارات الهاتفية بالمجالات (الطبية – النفسية – الاجتماعية –القانونية) من جميع مناطق المملكة ، ضمن برامج الجمعية المستمرة .

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن الذي تشارك الجمعية السعودية لمساندة كبار السن “وقار” اليوم دول العالم في الاحتفال بهذه المناسبة السنوية ، حيث يتم إحياؤها في 1 أكتوبر من كل عام، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد الفضلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية السعودية لمساندة كبار السن “وقار ” عبد العزيز الهدلق ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء عبد الله السهيل ومدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الهدلق ، أنه من خلال رؤية وقار و رسالتها تم تأسيس (وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن) و هي خدمة نوعية تنفذ لأول مرة على مستوى المملكة ، وهي تعمل على تلقي طلبات الاستشارات الهاتفية بالمجالات (الطبية – النفسية – الاجتماعية –القانونية) من جميع مناطق المملكة، يتم من خلالها إرشاد المتصلين من (كبار السن وأسرهم وجلسائهم ومقدمي الخدمات لهم ولبقية فئات المجتمع) وتوعيتهم وتقديم النصح لهم والمساعدة على مواجهة مشكلاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات ،ويقدم الاستشارة نخبة متميزة من المرشدين والمرشدات ذوي المؤهلات والخبرات في عدد من التخصصات.

وأضاف: تطلق “وقار” اليوم الخدمة رسميًا وتقدم الاستشارات الهاتفية التي تصل إلى ١٠ ساعات يومية، من خلال رقم مخصص للاستشارات وهو 920022043 , خلال فترتين الأولى الفترة الصباحية من الساعة 8 ـ 12 للنساء فقط والثانية الفترة المسائية من الساعة 4 ـ 10 مساء للرجال والنساء، وبتنفيذ من جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.

وأوضح الهدلق أن الخدمة يُشرف على تنفيذها مستشارون مختصصون ومستشارات مؤهلات تأهيلاً علميًا ومهنيًا، ويحملون جميعهم خبرات عالية في مجال الإرشاد الأسري، لجميع فئات الأسرة، ويجري الآن تنظيم دورة تدريبية خاصة للمستشارين والمستشارات بعنوان (المستشار لكبار السن)؛ ليتدربوا على مزيد من المهارات المهنية لخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعا.

ولفت مدير عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور خالد بن سعود الحليبي النظر إلى الشراكة المتكاملة بين جمعيتي (أسرية) و(وقار)، عادها أنموذجا للتعاون البنَّاء بين الجمعيات المتخصصة في المملكة، لاسيما وقد جاء الاستعداد لإطلاقها وتشغيلها بشكل مهني، إذ شمل عدداً من المسارات التقنية؛ باستعداد كامل بأحدث التقنيات، وعبر برنامج حاسوبي متقدم، والتأهيلية لتأهيل المستشارين للتعامل الأمثل مع الحالات الواردة من كبار السن وذويهم ومن يقدم الخدمة لهم، من قبل أكاديميين وحقيبة محكمة معتمدة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارية، حيث خصص للمشروع بيئة إرشادية مناسبة، وفريق عمل مؤهل.